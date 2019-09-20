В США назвали первую цель удара в случае войны с Россией

Власти США знают, как преодолеть российскую систему противовоздушной обороны в Калининграде, и уже разработали план удара по этой территории в качестве ответа на «российскую агрессию». Об этом заявил командующий американских ВВС в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян в интервью Breaking Defense, которое было опубликовано 17 сентября.

По его словам, Вашингтон готов «очень своевременно и результативно» ответить на возможную агрессию России в странах Европы.

«Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — сказал он.

Харригян не стал раскрывать подробности, но отметил, что в случае атаки удар будет осуществляться с воздуха, земли, моря, космоса. Кроме того, Пентагон готов вести радиоэлектронную борьбу и противостояние в киберпространстве.

Издание, в свою очередь, отмечает, что расположение Калининграда и его военное оснащение представляют реальную угрозу странам-членам НАТО и вынуждают альянс наращивать силы.

При этом, «калининградский анклав» удален от остальной части России, что делает его уязвимым, а в реальном бою НАТО и США придется объединять силы, чтобы дать отпор. По данным Junge Welt, Пентагон и альянс уже готовят войска и перебрасывают военную технику в Европу.

Издание The National Interest утверждает, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 ранее в марте имитировал удары по Калининградской области. Атака отрабатывалась в небе над Канадой.

Москва неоднократно отмечала, что страны альянса выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи страны, напоминает «Газета.ру». 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.