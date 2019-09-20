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Расписание московских автобусов изменится из-за мотофестиваля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В субботу, 21 сентября, в связи с проведением мотофестиваля в Москве изменится график движения наземного транспорта. Об этом сообщает Мосгортранс.

Автобусный маршрут «Б», курсирующий по внутренней стороне Садового кольца, на один день прекратит работу. Автобусы № А, м2, м3, м6, м9, м10, т3, т10, т25, т39, т47, т79, 035, 15, 39, 40, 64, 106, 122, 158, 255, 632, 869, С12, С43 будут курсировать с удлиненными интервалами.

Автобусы и трамваи №А, 3 и 39 также могут следовать с удлиненными интервалами.

18 сентября московские власти сообщали, что автомобильное движение по Садовому кольцу и части проспекта академика Сахарова также будет перекрыто на время прохождения мотоколонны. Некоторые прилегающие улицы начнут перекрывать уже 19 сентября.

По информации столичной мэрии, заезд байкеров начнется в 11:30, а праздничная программа — в 12:00. Мотоциклисты проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу, после чего вернутся обратно на проспект. Там же пройдет яркое шоу с выступлениями спортсменов и музыкантов, в том числе на сцену выйдут группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

На проспекте Сахарова будет работать мотодром и выставка новинок мотопроизводителей. Перед гостями фестиваля выступят пилотажные группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по столице, а также команды столичных спасателей. На мероприятии ожидается не меньше 6 тыс. гостей.

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