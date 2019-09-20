СМИ узнали о возможной отмене в РФ ряда профессиональных праздников

Некоторые российские профессиональные праздники могут быть отменены в стране в рамках «регуляторной гильотины», предполагающей ликвидацию большого количества нормативных актов СССР и РСФСР, утративших свою важность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в пятницу, 20 сентября.

Преположительно будет отменено постановление Совнаркома СССР, которое ввело День железнодорожника и его празднование в первое воскресенье августа. Также могут быть ликвидированы постановления Совета министров СССР о праздновании Дня радио 7 мая и Совнаркома — о Дне воздушного флота, который изначально отмечался 18 августа, а потом был перенесен на третье воскресенье того же месяца.

Газета пишет, что во многих отраслях профессиональные праздники отмечают и официально, и неформально, а мероприятия в их честь «являются обязанностью работодателя в рамках коллективного договора».

В аппарате правительства изданию пояснили, что список актов, подлежащих отмене, еще разрабатывается и будет готов к 15 ноября.

«Профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября», — приводит «Коммерсант» слова собеседника из правительства.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что целью «регуляторной гильотины» является сокращение неоправданной нагрузки на предпринимателей и уменьшение количества документов, которые больше не актуальны, но содержат обязательные требования.

«Цели отменять праздники нет», — считает эксперт.

Ранее, 16 сентября, Минюст сообщил о планах признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 годы. Это документы, касающиеся сферы труда, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других областей.