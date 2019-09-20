Пункты обогрева для бездомных в Москве перейдут на круглосуточный режим работы

Мобильные пункты обогрева для бездомных, расположенные рядом со столичными вокзалами, с ноября перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.

Сейчас таких пунктов пять — рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. Они дежурят с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 6:00, а в холодное время начинают работать круглые сутки. В этом году переход запланирован на 1 ноября, сообщает ТАСС.

Также с началом заморозков на усиленный режим перейдет служба социального патруля, автомобили которой курсируют по городу. Бригады помогают бездомным и дают информацию, где можно поесть, помыться и получить одежду, как выйти из сложной ситуации и переждать морозы, а также информируют их о работе Центра социальной адаптации. С наступлением холодов патруль также займется раздачей теплой одежды.

По данным столичного департамента соцзащиты, ежегодно в Москве находится около 14 тыс. бездомных. Примерно 14% из них — москвичи, 9% — жители Подмосковья, 57% — выходцы из других российских регионов, а 20% — иностранцы.

Ранее 20 сентября Гидрометцентр России сообщил, что в ближайшие выходные в столице возможны ночные заморозки до -2 градусов. Также прогнозируется мокрый снег, сильный ветер и перепады атмосферного давления.