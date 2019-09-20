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Часть химзавода в Хабаровске закрыли по просьбе Роспотребнадзора

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В индустриальном районе Хабаровска приостановлена работа нескольких помещений завода по производству химических веществ. Суд принял такое решение из-за нарушений санитарного законодательства.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, комиссия Роспотребнадзора установила, что эти нарушения оказывали неблагоприятное воздействие на здоровье работников предприятия. После этого ведомство обратилось в суд.

Часть предприятия не будет работать в течение 30 суток. Контроль исполнения требований суда осуществляется ежедневно.

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