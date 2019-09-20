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Понижения уровня воды в Амуре в ЕАО ждут в октябре

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В начале октября жителям прибрежной полосы следует ожидать возвращения реки Амур в русло. Такие прогнозы дают в МЧС России. Аномально высокий уровень воды в Амуре является одной из причин масштабного паводка в ЕАО.

Как заявил во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке глава МЧС Евгений Зиничев, мониторинг гидрологической обстановки ведется постоянно. Уровень воды устойчиво снижается. Специалисты прогнозируют, что он достигнет среднемноголетних значений к первой декаде октября.

ИА EAOMedia уточняет, что на реке Амур в границах ЕАО колебание воды составляет от -10 до +21 см в сутки. Превышение отметок фиксируется у населенных пунктов Ленинское и Нижнеспасское.

В 2019 году в ЕАО в зону подтопления попали значительные территории. По данным областного правительства, по сей день подтопленными остаются 137 жилых домов, более 2 тыс. приусадебных хозяйств и около 4 тыс. дачных участков.

По предварительным оценкам, экономике региона причинен ущерб в 2 млрд рублей.

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