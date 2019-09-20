Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 сентября

Облачная погода и небольшие осадки ожидают жителей столицы в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем прогреется до 11 градусов. При этом в ночь на субботу возможно похолодание до плюс двух градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Московской области в пятницу столбики термометров покажут от плюс 7 до плюс 12 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус двух.

Ранее синоптики сообщали, что на этой неделе в столичный регион придет циклон, из-за которого возникнет так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления. Врачи рассказали, какие меры следует принять, чтобы снизить неприятные последствия для здоровья от данного явления.