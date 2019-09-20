В Общественной палате обсудили роль нотариата в обеспечении «цифровой безопасности»

Переход на «цифровую экономику» несет в себе целый ряд рисков, которые возможно предотвращать средствами нотариата, отметили участники круглого стола «Актуальные вопросы защиты прав граждан и собственности в новых форматах «цифровой экономики», который прошел 19 сентября в Общественной палате РФ.

Было заявлено о необходимости найти баланс между комфортным и быстрым совершением юридически значимых действий и их бесспорностью, незыблемостью, гарантией для обеспечения «цифровой безопасности».

По мнению экспертов, гарантировать законность, действенную защиту прав граждан возможно с помощью компетентного, уполномоченного государством института, которым сегодня является нотариат.

В частности, во время обсуждения была высказана идея о соединении функций нотариата и блокчейна, когда нотариус может выступать оператором любой системы распределенного реестра (блокчейн), упорядочить ее с точки зрения организационных основ и обеспечить гарантии законности исходных данных. Это позволило бы противодействовать мошенническим сделкам с недвижимостью с использованием цифровой подписи, обеспечить гарантии законности исходных данных.

Представители банковской сферы также отметили важность присутствия нотариуса в обороте недвижимости. Законодательство в обороте долевой собственности ослаблено — нет необходимости в обязательном нотариальном удостоверении сделки, когда это делается сразу всеми собственниками долей. Однако без удостоверения воли каждого из них есть очевидный риск возникновения порока сделки.

В свою очередь, вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин отметил, что сегодня нотариат – это способ решения проблем стабильности «цифрового оборота», поскольку он обладает современной цифровой инфраструктурой.

4 сентября сообщалось, что этой осенью Правительство РФ может разрешить отделениям многофункциональных центров собирать биометрические данные россиян для организации удаленного пользования госуслугами.