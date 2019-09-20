Прямой эфир

Роспотребнадзор поддержал запрет алкоголя в кафе в жилых домах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкогольных напитков в небольших заведениях, находящихся в жилых домах. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости».

Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного
Совершеннолетние россияне имеют право сами принимать решение об употреблении алкоголя

По словам представителей ведомства, граждане очень часто подают жалобы на подобные заведения.

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания» — говорится в сообщении.

17 сентября правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В этот же день газета «Коммерсант» написала, что положительный отзыв на соответствующий законопроект от «Единой России» подписал вице-премьер Константин Чуйченко.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что она возникла из-за жалоб граждан на шум в местах проживания. Введение законопроекта должно помочь обеспечить общественный порядок и права россиян на тишину и отдых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России предложили повысить минимальную цену водки
Нарколог оценил идею запрета продаж спиртного в мелких залах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019