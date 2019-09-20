Роспотребнадзор поддержал запрет алкоголя в кафе в жилых домах

Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкогольных напитков в небольших заведениях, находящихся в жилых домах. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам представителей ведомства, граждане очень часто подают жалобы на подобные заведения.

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания» — говорится в сообщении.

17 сентября правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В этот же день газета «Коммерсант» написала, что положительный отзыв на соответствующий законопроект от «Единой России» подписал вице-премьер Константин Чуйченко.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что она возникла из-за жалоб граждан на шум в местах проживания. Введение законопроекта должно помочь обеспечить общественный порядок и права россиян на тишину и отдых.