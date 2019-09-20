Глава коммунальной компании Хабаровска признан виновным в смерти ребенка

Суд Хабаровска вынес приговор в отношении гендиректора коммунальной организации. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как уточняет ИА AmurMedia, в сентябре 2017 года на детской площадке металлическая горка упала на восьмилетнего мальчика. От травм ребенок скончался.

Следствие установило, что месяцем ранее по поручению гендиректора коммунальной организации горку установили на новом месте и плохо закрепили. Работы по переносу горки должны были выполнить только после получения разрешения управления административно-технического контроля. Однако этого сделано не было.

Во время следствия мужчина вину не признал. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Ранее по тому же делу осудили начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка этой коммунальной организации. Ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

11 сентября сообщалось, что в Брянске погиб 14-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота.