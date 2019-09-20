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Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

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Фото: TASS/Zuma
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Встреча президента США Дональда Трампа с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом состоялась в четверг, 19 сентября. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

«Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете», — сообщил он.

В компании Facebook подтвердили факт беседы, не раскрыв тему разговора.

4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.

13 сентября стало известно, что юридический комитет палаты представителей конгресса США в рамках антимонопольного расследования запросил данные руководства четырех крупнейших технологических американских компаний. Facebook, Apple, Google и Amazon должны будут предоставить свои данные, в том числе сообщения и записи телефонных разговоров руководства, до 14 октября 2019 года.

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