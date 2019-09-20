Актер Максим Колосов получил травму на съемках

Строительная стяжка попала в глаз российскому актеру Максиму Колосову во время съемок в Приамурье. Об этом артист рассказал в Instagram.

По его словам, во время репетиции сцены драки стяжка буквально вошла в глаз и стесала верхний слой роговицы.

«Врачи – и им отдельное спасибо за оперативность и профессионализм – во время ночного приезда и во время дневного приема сказали одно: «Жить буду» надеюсь имели в виду мой глаз», – отметил Колосов.

Подписчики пожелали актеру скорейшего выздоровления. Колосов известен зрителям по сериалу «Взрослые дочери», короткометражкам «Калхас» и «302 БИС».

27 августа актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке.