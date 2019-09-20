Прямой эфир

Актер Максим Колосов получил травму на съемках

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительная стяжка попала в глаз российскому актеру Максиму Колосову во время съемок в Приамурье. Об этом артист рассказал в Instagram.

По его словам, во время репетиции сцены драки стяжка буквально вошла в глаз и стесала верхний слой роговицы.

«Врачи – и им отдельное спасибо за оперативность и профессионализм – во время ночного приезда и во время дневного приема сказали одно: «Жить буду» надеюсь имели в виду мой глаз», – отметил Колосов.

Подписчики пожелали актеру скорейшего выздоровления. Колосов известен зрителям по сериалу «Взрослые дочери», короткометражкам «Калхас» и «302 БИС».

27 августа актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции
Актер Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019