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Британский авианосец Prince of Wales впервые вышел в море

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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В море впервые вышел и проходит ходовые испытания британский авианосец Prince of Wales. Об этом сообщило в пятницу, 20 сентября, ТАСС, со ссылкой на министерство обороны королевства.

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Отмечается, что это уже второй британский авианосец типа Queen Elizabeth.

«HMS Prince of Wales — подтверждение того, что Великобритания является одним из лидеров среди европейских членов НАТО, обладающих таким потенциалом», — заявил командующий британских ВМС адмирал Тон Рэдакин.

Ожидается, что корабль будет полностью готов к выполнению любых поставленных задач к 2023 году.

Авианосец может нести на борту 36 истребителей пятого поколения F-35В с вертикальным взлетом.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Строительство почти 300-метрового корабля водоизмещением 65 тыс. т заняло более восьми лет и обошлось в £3,1 млрд ($4,1 млрд).

В начале декабря 2017 года в ходе морских испытаний Queen Elizabeth была обнаружена неисправность, из-за которой авианосец дал течь.

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