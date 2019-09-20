СМИ назвали причину обеспокоенности разведки США словами Трампа

Американское издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников заявило, что обеспокоенность американской разведки из-за разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером может быть связана с Украиной.

19 сентября стало известно, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт после телефонного разговора Трампа с президентом другого государства, во время которого американский лидер дал какое-то обещание.

«Жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине. За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским», — говорится в статье газеты.

При этом агенство Reuters отмечает, что в жалобе на американского лидера описывается множество его действий, а не только этот телефонный разговор.

12 сентября сообщалось, что юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.