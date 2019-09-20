В преддверии Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ОБСЕ к борьбе с христианофобией и исламофобией. Об этом он сообщил в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», опубликованной в пятницу, 20 сентября, на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

«ОБСЕ, которая сформулировала принципиальную позицию осуждения антисемитизма, должна столь же решительно вступить в борьбу с христианофобией и исламофобией», — заявил министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства призвал к сотрудничеству в подготовке к проведению в России под эгидой Межпарламентского союза и ООН в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

По мнению Лаврова, важно наращивать содействие мирному урегулированию многочисленных конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке или на пространстве бывшего СССР.

11 сентября Лавров сказал, что не намерен гадать, повлияет ли отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по нацбезопасности на отношения Москвы и Вашингтона.