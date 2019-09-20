Прямой эфир

Лада_2

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Приборная панель
Фото: Lada
Приборная панель новая. Руль обшит кожей, а рычаг трансмиссии — нет
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Аудиосистема
Фото: Lada
Аудиосистема поддерживает беспроводную связь по Bluertooth и оснащена разъемом под карту памяти
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Подогрев есть только у передних сидений
Фото: Lada
Подогрев есть только у передних сидений
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Руль регулируется только по высоте
Фото: Lada
Руль регулируется только по высоте
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Вставки под углепластик похожи на настоящие
Фото: Lada
Вставки под углепластик похожи на настоящие
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Сиденья с тканевой обивкой неплохо держат в повороте
Фото: Lada
Сиденья с тканевой обивкой неплохо держат в повороте
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Спинка заднего дивана складывается по частям
Фото: Lada
Спинка заднего дивана складывается по частям
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