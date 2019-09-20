В Амстердаме застрелили голландского футболиста Келвина Мейнарда

В Амстердаме неизвестные застрелили футболиста Келвина Мейнарда. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.

Отмечается, что 32-летний спортсмен во время убийства находился в автомобиле. К нему подъехали двое неизвестных людей и открыли огонь. Как отметили правоохранители, футболист получил серьезные ранения, несовместимые с жизнью.

За свою карьеру Мейнард успел выступить за несколько голландских команд, а также был участником английского, венгерского и бельгийского клубов.

10 сентября стало известно, что голкипер сборной Кюрасао по футболу Жаирзиньо Питер скончался перед матчем против команды Гаити.