Прямой эфир

В Амстердаме застрелили голландского футболиста Келвина Мейнарда

0
Фото: TASS/ imago images/Pro Shots
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амстердаме неизвестные застрелили футболиста Келвина Мейнарда. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.

Отмечается, что 32-летний спортсмен во время убийства находился в автомобиле. К нему подъехали двое неизвестных людей и открыли огонь. Как отметили правоохранители, футболист получил серьезные ранения, несовместимые с жизнью.

За свою карьеру Мейнард успел выступить за несколько голландских команд, а также был участником английского, венгерского и бельгийского клубов.

10 сентября стало известно, что голкипер сборной Кюрасао по футболу Жаирзиньо Питер скончался перед матчем против команды Гаити.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Присяжные признали женщину виновной в убийстве ребенка в Испании
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019