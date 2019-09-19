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Пушков отметил вклад США в сближение России и Китая в ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заседание Совбеза ООН, во время которого Россия и Китай наложили вето на проект Бельгии, Германии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе.

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По его словам, Пекин и Москва всё чаще выступают вместе, особенно на фоне давления со стороны США.

«В «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США — против обоих. Давление со стороны США гарантирует близость интересов и позиций России и Китая», — написал сенатор в Twitter.

19 сентября РФ и Китай заблокировали резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта, которая предполагала полное прекращение огня в сирийском Идлибе с 21 сентября, гуманитарный доступ и соблюдение международного права на данной территории.

Россия и Китай предложили свой вариант резолюции, призывающий прекратить огонь в полночь 20 сентября, но сделать исключение для борьбы с терроризмом. Девять стран ООН проголосовали против проекта.

Российский постпред Василий Небензя отметил, что цель подготовленной Германией, Бельгией и Кувейтом резолюции — спасение террористов от окончательного разгрома.

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