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США выслали двух кубинских дипломатов

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Фото: TASS/DPA
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США выслали из страны двух кубинских дипломатов, которые работали в миссии при ООН. Об этом 19 сентября написала в Twitter официальная представительница Госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, двух кубинских дипломатов попросили покинуть США, поскольку они «занимались деятельностью, наносящей ущерб национальной безопасности США».

Ортагус добавила, что место пребывания сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН теперь ограничивается островом Манхэттен в Нью-Йорке.

16 сентября стало известно, что американские СМИ обвинили российскую контрразведку в прослушивании сотрудников ФБР. Якобы вся операция по слежке началась в начале 2010-х годов и продолжалась в течение следующих нескольких лет.

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