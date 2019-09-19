Президент США Дональд Трамп удивил американцев торчащими из кармана $20. Купюру заметили на видео, на котором американский лидер поднимался в самолет ВВС-1 в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

Эта тема стала широко обсуждаться в Сети. Некоторые пользователи предположили, что Трампу заплатили за «особую информацию».

«Это его суточные карманные деньги», — цитирует пользователей Сети «Газета.ру» в среду, 19 сентября.

Позже Трамп прокомментировал инцидент. Он отметил, что носит деньги в карманах, так как не пользуется кошельком. По словам Трампа, купюры нужны ему, чтобы оставлять чаевые в отелях.

«Может быть, президент не должен этого делать, но я люблю оставлять чаевые для отеля», — цитирует Трампа The Washington Post.

Ранее в сентябре Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях. По его словам, всему виной повсеместное использование энергосберегающих ламп.