Присяжные признали женщину виновной в убийстве ребенка в Испании

Жюри присяжных признало Ану Хулию Кесада виновной в преднамеренном убийстве сына своего жениха, восьмилетнего Габриэля Круса. Обвиняемой грозит пожизненное заключение. Об этом 19 сентября сообщает LaSexta.

Известно, что ребенок пропал 27 февраля 2018 года в поселке Ортичуэлас, население которого составляет около ста человек. Он вышел из дома, чтобы пройти к родственникам, живущим в сотне метров от него. Первоначально считалось, что ребенок потерялся. Были организованы поиски Габриэля Круса, в которых помимо сотрудников правоохранительных органов участвовали сотни добровольцев.

Женщину задержали 11 марта прошлого года, когда она пыталась перевезти труп в машине — до этого тело мальчика находилось на ферме, где он был убит.

На слушаниях, которые проходили в суде в испанской провинции Альмерия, Кесада утверждала, что смерть наступила в результате несчастного случая. По ее словам, между ребенком и ею произошел спор, и она закрыла мальчику рот, что привело к удушению. Адвокаты просили признать ее виновной в убийстве по неосторожности.

Однако присяжные сочли достаточными доказательства, предъявленные сторонами обвинения. Они свидетельствовали, что женщина намеренно убила ребенка, «неоднократно бросая его об пол и стену», после чего женщина собственными руками закрыла нос и рот ребенка, что привело к удушению.

По словам прокурора, Ана Хулия напала на ребенка смерть «так внезапно и непредсказуемо, что он потерял всю свою способность реагировать».

Решение было принято девятью присяжными единогласно.

Ана Хулия может стать первой женщиной, в отношении которой будет применена мера в виде пожизненного заключения, введенная в 2015 году. Согласно УК Испании, пожизненная мера подразумевает возможность пересмотра приговора спустя 25 лет заключения.

Окончательное решение должна вынести судья.

9 сентября сообщалось, что в отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей. По имеющимся данным подозреваемая 1992 года рождения утопила двух детей в прибрежной полосе бухты Крашенинникова. Одному из них было полтора месяца, второму — пять лет.