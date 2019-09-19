В отношении организатора концерта «Ленинграда» возбудили дело

Административное дело возбуждено в отношении организатора концерта группы «Ленинград» — компании «Медиашоу» — в Ростове-на-Дону за брань лидера музыкального коллектива на мероприятии. Об этом рассказали в четверг ТАСС в управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Собеседник агентства уточнил, что в отношении «Медиашоу» составлен протокол в связи с «установлением факта публичного исполнения на сцене произведений, содержащих нецензурную брань». Протокол уже направлен в суд.

Отмечается, что еще до концерта, 4 сентября, управление Минкультуры направило «Медиашоу» предостережение о недопустимости нарушения административных правил.

Как отметили в Минкультуры, управление МВД России по Ростовской области обратилось с просьбой провести с организаторами и артистической труппой профилактическую работу по недопущению использования ненормативной лексики во время концерта 13 сентября в Ростове-на-Дону. В связи с этой просьбой на концерте присутствовал представитель управления для фиксации и документирования административных нарушений группой «Ленинград».

Ранее сообщалось, что чиновница управления Министерства культуры России по ЮФО после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию. Поводом стала нецензурная брань.

Гитарист группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин прокомментировал эту информацию, заявив, что женщина подала заявление на Сергея Шнурова «ради пиара».

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после завершения финального стадионного тура коллектива. В рамках гастролей запланировано девять концертов, последний из которых состоится 1 декабря в Челябинске.