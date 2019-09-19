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Звезда TikTok и Instagram Даниял Хан погиб в прямом эфире

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Фото: twitter.com
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Звезда сервисов TikTok и Instagram Даниял Хан погиб в ходе прямой трансляции в соцсетях. ДТП, жертвой которого стал пакистанец, произошло в Исламабаде, сообщает, Natcour.

Автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, врезался в грузовик. Этот момент попал на видео блогера. Молодой человек и его трое друзей погибли на месте ДТП, им было от 20 до 22 лет.

По предварительной информации , блогер превысил скорость, в результате чего потерял управление машиной. В TikTok у Хана было около 200 тыс. подписчиков, в Instagram на него были подписаны около 40 тыс. поклонников.

В июле в Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Девушка скончалась в результате ДТП. Ее электроскутер врезался в грузовик.

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