Девять стран проголосовали против резолюции РФ и Китая в Совбезе ООН

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе. Одобрили документ только авторы инициативы, еще четыре страны воздержались, сообщает Reuters.

«Девять членов проголосовали против, а Южная Африка, Индонезия, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея воздержались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также проект резолюции предложили Германия, Бельгия и Кувейт. Россия и Китай наложили вето на документ. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, данный проект резолюции «недвусмысленно указывает на реальную задачу» других стран, которая заключается в спасении террористов от окончательного разгрома и попытке выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе.

«Именно игнорирование необходимости борьбы с террористами авторами проекта стало тем самым водоразделом, который не позволяет нам поддержать лежащий перед нами проект», — цитирует Небензю ТАСС.

В июле начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в Идлибе. По его словам, утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.