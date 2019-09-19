Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию». По ее словам, вместо работы над ошибками киевская дипломатия вновь «ищет любимые грабли».

Захарова отметила, что Александрович мог не призывать страны Запада на помощь, так как у Украины есть уже свой «опыт самоуничтожения и развала страны».

«Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий», — написала она в четверг, 19 сентября, на своей странице в Facebook.

Дипломат также напомнила о словах украинского журналиста Дмитрия Гордона, который считает, что происходящие в стране процессы могут привести к распаду государства, в результате чего «от Украины останется несколько кусков».

«Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов», — добавила она.

С призывом «развалить РФ» Александрович выступил в своей статье «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной на сайте «Цензор.нет». Дипломат отметил, что все попытки договориться с Москвой обречены на неудачу, так как они «противоречат установкам кремлевского режима». По мнению Александровича, Россию необходимо изолировать с помощью «реальных экономических санкций».

Возможный развал Украины Гордон предсказал в своей авторской программе на телеканале «112 Украина» в октябре 2018 года. Журналист отметил, что к такому результату может привести «предвыборная грызня», а также получение автокефалии Киевского патриархата в рамках отделения от Московского патриархата.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. В Кремле все обвинения отвергают.