Прямой эфир

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию». По ее словам, вместо работы над ошибками киевская дипломатия вновь «ищет любимые грабли».

Захарова отметила, что Александрович мог не призывать страны Запада на помощь, так как у Украины есть уже свой «опыт самоуничтожения и развала страны».

Договор дороже денег: помирятся ли Украина и Россия при Зеленском
Почему Киев приостановил разрыв отношений с Москвой

«Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий», — написала она в четверг, 19 сентября, на своей странице в Facebook.

Дипломат также напомнила о словах украинского журналиста Дмитрия Гордона, который считает, что происходящие в стране процессы могут привести к распаду государства, в результате чего «от Украины останется несколько кусков».

«Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов», — добавила она.

С призывом «развалить РФ» Александрович выступил в своей статье «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной на сайте «Цензор.нет». Дипломат отметил, что все попытки договориться с Москвой обречены на неудачу, так как они «противоречат установкам кремлевского режима». По мнению Александровича, Россию необходимо изолировать с помощью «реальных экономических санкций».

Возможный развал Украины Гордон предсказал в своей авторской программе на телеканале «112 Украина» в октябре 2018 года. Журналист отметил, что к такому результату может привести «предвыборная грызня», а также получение автокефалии Киевского патриархата в рамках отделения от Московского патриархата.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. В Кремле все обвинения отвергают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме отреагировали на предложение украинского дипломата «развалить Россию»
Захарова оценила заявления о шпионящих за ФБР россиянах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019