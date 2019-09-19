Скалолазы не смогли залезть на «стену Трампа» на границе с Мексикой

Профессиональные скалолазы не смогли перебраться через стену на американо-мексиканской границе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время интервью, опубликованном в Twitter.

«У нас были скалолазы, и они испытывали разные виды стен. Они не смогли залезть на стену», — заявил Трамп, демонстрируя участок пограничного заграждения, недавно построенный в Калифорнии.

Глава государства также отметил, что отличительной особенностью этого заграждения является его конструкция, позволяющая увидеть, что происходит по другую сторону, — сооружение построено из отдельно стоящих планок, сообщает телеканал «360».

Американский лидер особо отметил материал, из которого изготовлено препятствие, пишет RT. «На этой стене можно жарить яичницу», — пошутил он.

Трамп является ярым противником миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и людьми.

В частности, одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.