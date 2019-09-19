В «Анжи» опровергли связь с задержанным за экстремизм Идрисовым

Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никак не связан с футбольным клубом «Анжи». Об этом заявил глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов.

«Махи Идрисов никогда не был вице-президентом футбольного клуба «Анжи» и не работал в нашем клубе. Других комментариев по этой теме нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее 19 сентября сообщалось о задержании Идрисова, подозреваемого в экстремизме. При этом СМИ называли его бывшим вице-президентом футбольного клуба.

В марте 2017 года о назначении Идрисова на пост вице-президента клуба сообщал ТАСС со ссылкой на руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмада Ахмедова, а также ряд местных СМИ. О его отставке информации не было.

Ранее Идрисов был председателем дагестанской молодежной общественной организации «Ахвах единый». Как свидетельствуют данные системы СПАРК, в настоящий момент эта организация не действует, сообщает РБК.