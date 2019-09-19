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В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал осведомленный источник в российском министерстве обороны.

Какие системы защищают Саудовскую Аравию

Северную границу Саудовской Аравии в настоящее время защищают 88 пусковых установок комплексов Patriot. 36 из них имеют модификацию РАС-2. 52 — новейшие РАС-3. Берега королевства в Персидском заливе защищены тремя эсминцами ВМС США с системами ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного военного.

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Причина пропуска беспилотников

По словам источника, зенитно-ракетные комплексы Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам. Они низкоэффективны в борьбе с малоразмерными воздушными целями.

При этом слова госсекретаря США Майка Помпео, отметившего, что даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают, можно было бы принять, если бы речь шла о единственном комплексе Patriot, подчеркнул источник, пишет «Газета.ру». Однако в данном случае речь идет о «мощнейшей системе ПВО», которая имеет сплошное радиолокационное поле.

Атака на нефтяные объекты королевства

Два нефтяных объекта в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками 14 сентября, пострадали предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за этого Эр-Рияд сократил производство нефти.

Спустя нескольлко дней представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников с севера и, без сомнения, при поддержке Ирана. США также обвинили в нападении на нефтяные объекты Тегеран. В Иране эти обвинения назвали ложью.

Ответственность за нападение взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

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