Эксперт объяснил резкий рост стоимости всей нефти в России

Затраты на нефть, добываемую в России растут из-за того, что разведанные запасы данного сырья в СССР выбывают из общего объема, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Нафтагаз» Ислам Назаралиев

Ранее в сентябре Министерство природных ресурсов и экологии оценило общую стоимость российских запасов нефти в 74,5 трлн рублей, или в $1 трлн на конец 2018 года. По оценке Минприроды, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год.

«В затраты на новую нефть не ложатся затраты на уже разведанную советскую нефть. При этом новые месторождения требуют серьезных капитальных затрат», — сказал Назаралиев.

По его словам, так как доходы от продажи нефти серьезно поддерживают российский бюджет, ежегодно в России должны изыскиваться необходимые средства на геологоразведочные работы и открытие новых месторождений.

Несмотря на то что оценочные запасы нефти в стране растут, нужны колоссальные капитальные затраты на их эффективное извлечение.

«В 2018 году удалось поставить 55 месторождений углеводородного сырья на госучет. Крупнейшими стали Нептун и Тритон в акватории Охотского моря с геологическими запасами порядка 550 млн т, Иртышское в Тюменской области, а также Северо-Обское газоконденсатное месторождение с запасами более 1 трлн куб. м газа и 150 млн т нефти», — сказал эксперт.

Он добавил, что больше всего месторождений в прошлом году открыли в Приволжском федеральном округе.

«Если на суше практически все месторождения были уже разведаны, а наиболее крупные освоены, то одним из самых перспективных направлений геологических изысканий можно назвать освоение углеводородных ресурсов континентального шельфа», — отметил Назаралиев.

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии Московского финансового форума 13 сентября призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы. Он назвал возможные будущие проблемы сырьевым шоком, связанным со снижением потребления нефти в мире и фактически бесконтрольным увеличением предложения этого вида топлива в мире. По мнению Грефа, это может привести к ценам ниже $40 за баррель.