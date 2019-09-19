Кабмин в целом одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Правительство России одобрило основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы. Документы будут доработаны в ближайшее время, сообщила пресс-служба кабмина.

«По основным вопросам бюджета и макропрогноза решения приняты с обязательством доработать в течение 10 дней», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в сентябре Счетная палата России сообщила, что объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 год, составил 426,2 млрд рублей. Большая их часть допущена при оказании услуг населению госучреждениями и госзакупках.

В сентябре «Известия» сообщали, что, согласно проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку, в 2020-м на нужды страны будет потрачено 19,5 трлн рублей. При этом доходы составят 20,4 трлн. Резко будет сокращаться и профицит бюджета: с 1,9 трлн в 2019 году до 288 млрд в 2022-м. Источник, знакомый с документом, сообщил, что дополнительные средства пойдут на социальные нужды: индексацию материнского капитала, пенсий, пособий. Доходы государства составят 20,4, 21,2 и 22,1 трлн рублей в течение трех лет.