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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

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Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года лишения свободы за травмирование бойца ОМОНа, следовало назначить наказание в виде одного года условно. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет «РИА Новости».

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При этом блогера Владислава Синицу следовало наказать строже, считает глава Росгвардии. «Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову. — Ред.) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения», — отметил Золотов. При этом он подчеркнул, что решения принимает суд.

Синица был осужден на 5 лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Его признали виновным в разжигании ненависти.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, состоявшейся 3 августа, Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

20 сентября Мосгорсуд рассмотрит ходатайство об освобождении из СИЗО Павла Устинова.

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