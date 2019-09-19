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Нигер предложил России построить железную дорогу

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Нигер предложил Российской Федерации сотрудничество в строительстве транснациональной железной дороги. Республика также заинтересована в обучении студентов в профильных транспортных вузах России, заявил в четверг, 19 сентября, глава МИД страны Каллой Анкурао.

По его словам, в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, обсуждалось строительство железной дороги, которая «несколькими ветками объяла бы страну».

«Мы обсудили возможность сотрудничества с Россией в этом направлении и в области подготовки кадров», — цитирует его «РИА Новости». Нигер рассчитывает, что Россия выделит необходимое африканской стране количество стипендий для улучшения образовательного потенциала, отметил Анкурао.

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