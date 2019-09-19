Магаданская областная больница получила современное оборудование

В Магаданскую областную больницу поступило новое оборудование для работы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и реабилитации пациентов. Речь идет о технике для реабилитации, вертикализаторах, аппаратах искусственной вентиляции легких, подъемниках, тренажерах и специальных кроватях, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства здравоохранения и демографической политики региона.

Как рассказал заместитель главного врача Карим Сулейменов, это оборудование ждали давно. Оно позволяет существенно расширить и детализировать картину происходящего с пациентом, предоставлять данные о ключевых текущих параметрах работы организма и помогает встать на ноги тем, кто перенес острые состояния.

«Мы проводим пусконаладочные работы и оперативно включаем новое оборудование в диагностический и лечебный процесс», — отметил Сулейменов.

Как стало известно в августе, в России создают уникальную методику выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Она гораздо проще существующего сейчас сложного диагностического комплекса (анализы, кардиограмма, УЗИ и т.д). Ученые выяснили, что определить у человека патологии сердца можно по выдыхаемому воздуху — в нем содержатся повышенные концентрации ацетона, изопрена и некоторых других веществ. В перспективе будет разработан прибор наподобие алкотестера.