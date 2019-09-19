Авиасообщение между Брянском и Симферополем продлили до 23 октября

На месяц, до 23 октября, продлили прямое авиасообщение между Брянском и Симферополем. Причина — высокий спрос на это направление. Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн». Они были открыты 14 мая 2019 года.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова, в сентябре средняя загрузка на рейсах в Симферополь — 94%, а из Симферополя — 97%. Высокий спрос на полеты в Крым отмечается во многих городах России и в особенности в Брянске.

Именно поэтому и было принято решение продолжить полеты из Москвы и Брянска в Симферополь еще на один месяц, заявили представители авиаперевозчика.