Россия сделала рывок в рейтинге вузов по трудоустройству

Россия совершила настоящий рывок в мировом рейтинге вузов по трудоустройству. В списке лучших этого года на два наших университета больше — в перечень попали РУДН и Томский политех. Другие отечественные вузы взлетели сразу на десятки позиций. Рейтинг рассчитывается по пяти показателям. Лидерство среди российских учебных заведений удерживает МГУ, следом идут госуниверситет Санкт-Петербурга и МГИМО. Последний уже третий год подряд подтверждает звание мирового лидера по одному из показателей — «Занятость выпускников». Здесь учитывается число бывших студентов, работающих в течение 12 месяцев после окончания вуза.