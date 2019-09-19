Прямой эфир

Россия сделала рывок в рейтинге вузов по трудоустройству

0
Выделить главное
вкл
выкл

Россия совершила настоящий рывок в мировом рейтинге вузов по трудоустройству. В списке лучших этого года на два наших университета больше — в перечень попали РУДН и Томский политех. Другие отечественные вузы взлетели сразу на десятки позиций. Рейтинг рассчитывается по пяти показателям. Лидерство среди российских учебных заведений удерживает МГУ, следом идут госуниверситет Санкт-Петербурга и МГИМО. Последний уже третий год подряд подтверждает звание мирового лидера по одному из показателей — «Занятость выпускников». Здесь учитывается число бывших студентов, работающих в течение 12 месяцев после окончания вуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три вуза России вошли в топ–100 рейтинга RUR по естественным наукам
МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019