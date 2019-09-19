Дорожники столкнулись с проблемами во время работ около рынка в Астрахани

В Астрахани подрядчик столкнулся с проблемами во время ремонтных работ около рынка Большие Исады. По многочисленным просьбам горожан ремонт стартовал на участках улиц Каховского и Писарева, переулке Герцена.

Жалобы поступают на несанкционированную торговлю, которая продолжается даже в самый разгар работ. Городская администрация регулярно проводит рейды по ее ликвидации, выписываются штрафы, однако продавцы возвращаются и оставляют после себя мусор.

«Затрудняет проведение работ и поведение самих жильцов. К сожалению, астраханцы оставляют мусор на дороге и ломают бордюры. Это может отодвинуть дату окончания ремонтных работ», — приводит слова начальника отдела капремонта объектов муниципальной собственности горуправления капитального строительства Натальи Иваненко «Астрахань-24».

Проект ремонта предусматривает переустройство сетей на участке улицы Каховского протяженностью 380 м. Также здесь устанавливают бордюры и тротуарные дорожки. На улице Писарева и в переулке Герцена обновят асфальт и тротуарную плитку. На перекрестках будут установлены новые знаки и светофоры.