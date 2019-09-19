Бюст конструктора Афанасьева открыли в Туле

В Туле на Аллее славы у музея оружия открыли бюст выдающегося конструктора Николая Афанасьева. Торжественная церемония состоялась в четверг, 19 сентября, при участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Глава региона отметил большой вклад Афанасьева в делопроизводство стрелкового вооружения, разработку авиационных и зенитных малокалиберных пушек с высоким темпом стрельбы. Об этом сообщает газета «Тульские известия».

Также на открытии присутствовал сын Николая Михайловича. Он поблагодарил губернатора и оружейников за память об отце и создание бюста.

Авиационная пушка АМ-23, сконструированная Афанасьевым, состоит на вооружении российской армии до сих пор, а авиационный пулемет А-12,7 ранее устанавливался на двух типах боевых вертолетов и пяти типов самолетов.