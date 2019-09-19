Собрание сочинений путешественника Арсеньева выпустят в Приморье

Четыре тома первого полного собрания сочинений с произведениями и путевыми заметками Владимира Арсеньева в 2020 году планирует выпустить Тихоокеанское издательство «Рубеж» совместно с администрацией Приморского края. Книги станут подарочными изданиями и пополнят фонды библиотек региона.

«Мы планируем с этого года с нашим местным издательством подготовить к 150-летию исследователя учебники для уроков краеведения, в следующем году — выпустить их, в 2021 году — запустить соответствующий программный продукт, чтобы дети знали больше о крае и заслугах его исследователя», – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает ИА PrimaMedia, полное собрание сочинений Арсеньева будет состоять из шести томов с различным содержанием: рассказы, путевые заметки, письма. Кожемяко также поручил проработать вопрос по изданию книги с произведениями для детей.

Владимир Арсеньев (1872–1930) — русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Он известен своими приключенческими книгами «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», рассказывающими о его экспедициях по Уссурийской тайге вместе со своим другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. Эти книги ещё при жизни автора снискали большую популярность в России и за рубежом, а впоследствии даже легли в основу художественных фильмов. Среди других литературных произведений Арсеньева — повести «Сквозь тайгу» и «В горах Сихотэ-Алиня».