Число невест до 18 лет сократилось в 15 раз

По сравнению с 1990 годом число несовершеннолетних невест сократилось в 15 раз, юношей — почти в 30. Заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова связывает снижение ранних браков с переоценкой ценностей у молодёжи и экономическими факторами. Ещё одна причина такой тенденции — опасения уголовного преследования за секс с несовершеннолетними. По мнению психологов, снижение количества ранних браков вызвано инфантильностью современного поколения и чрезмерной опекой взрослых.