Красную икру с высоким содержанием дрожжей обнаружили на Сахалине

Эксперты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Сахалинской межобластной лаборатории Россельхознадзора исследовали две пробы красной икры от местного перерабатывающего предприятия и обнаружили пятикратное превышение допустимого уровня содержания дрожжей.

Это нарушение может привести к вздутию банок и испортить вкус продукта. Кроме того, употребление такой красной икры может вызвать нарушения работы пищеварительной системы, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Производителю направят предупреждение.

Напомним, в июле руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. Он также рассказал, что по мере нарастания уловов цена на нее будет снижаться.