Более 500 кг малины утилизировали на полигоне под Брянском

На полигоне твердых бытовых отходов в Новозыбковском районе Брянска раздавили 637 кг малины. Груз задержали на брянской таможне, поскольку у перевозившего ягоды водителя не оказалось фитосанитарных сертификатов.

Как рассказали интернет-газете «Брянские новости» в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, малину везли из Белоруссии. Водитель автомобиля пытался объехать официальные фитосанитарные контрольные посты.

Во время досмотра ягод выяснилось, что их безопасность и происхождение ничем нельзя удостоверить. Необходимых сопроводительных документов не оказалось. В итоге было принято решение измельчить малину бульдозером и закопать.