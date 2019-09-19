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Кассету с авиабомбами нашли в реке рядом с деревней в Орловской области

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В Орловской области спасатели обезвреживают взрывоопасные предметы, найденные в реке Оке. В акватории обнаружили кассету с авиабомбами.

Боеприпасы находились вблизи деревни Пальчикова Болховского района. Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в ходе обследования акватории нашли кассету с 14 авиабомбами. Также в воде находились две минометные мины, артиллерийский снаряд и противотанковая мина. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Спасатели продолжают осматривать акваторию в поисках других боеприпасов.

Ранее сообщалось, что более 60 неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны были найдены недалеко от Сапун-горы в Крыму.

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