Экс-полицейских наказали за 30 кг щучьей икры в Астраханской области

Двух бывших сотрудников линейного отдела полиции в портах Астрахани Астраханского ЛО МВД на транспорте признали виновными в получении взятки по предварительному сговору. Их приговорили к 7,5 годам заключения с лишением права занимать определенные должности на срок 4 года.

Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на Южное СУ на транспорте СКР, в апреле 2018 года мужчина под контролем силовых структур передал полицейским через таксиста 100 тыс. рублей.

Деньги предназначались за отказ от проведения проверок того, кто передал эту сумму и за возврат партии щучьей икры массой 50 кг, которую изъяли у него накануне.

Таким образом, для выявления факта противоправных действий стражей порядка была проведена спецоперация.