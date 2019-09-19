С октября Украина начнет отказываться от монет

С 1 октября на Украине будут изымать из обращения монеты номиналом одна, две и пять копеек. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на странице Национального банка (НБУ) в Facebook.

«Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут», — сказано в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что обменять мелочь на монеты и банкноты другого номинала граждане смогут в течение следующих трех лет, передает «Газета.Ru». Монеты мелкого номинала будут принимать во всех отделениях украинских банков до 30 сентября 2020 года. Затем их можно будет обменять только в определенных банков, в том числе в Нацбанке.

25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. По размеру и цвету банкнота в 1000 гривен заметно отличается от других купюр. В Нацбанке отметили, что это поможет населению легко определять номинал.