Instagram скроет от подростков рекламу косметических операций

Контент, который рекламирует некоторые косметические операции и продукты для снижения веса, станет в ближайшее время недоступен пользователям Instagram младше 18 лет. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на представителя компании.

В некоторых случаях реклама будет автоматически удаляться. Это является результатом целенаправленной политики владельцев соцсети.

Это повлияет как на ленту Instagram, так и на контент в Facebook. Также новая политика затронет посты, в которых содержится цена продуктов и/или которые стимулируют несовершеннолетних пользователей покупать их, уточняет телеканал «360».

По словам менеджера по общественной политике Instagram Эммы Коллинз, в компании хотят, чтобы соцсеть была позитивным местом для всех, кто ее использует.

Приложение обновится в ближайшие недели. В нем появятся новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут сообщать о нарушениях новой политики.

19 сентября результаты исследования компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России – 2019» выявили, что у россиян за год самыми популярными интернет-ресурсами стали соцсеть «ВКонтакте» и сервис видеохостинга YouTube.