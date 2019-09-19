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Урны для сбора батареек появятся в Воркуте

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Администрация Воркуты объявила о закупке специальных урн для батареек. Контейнеры должны иметь узнаваемый дизайн и быть защищенными от возгорания.

Всего в городе планируют установить 21 урну для сбора литиевых элементов питания. Предполагается, что контейнеры будут исполнены в виде большой батарейки. Их изготовят из нержавеющей стали желто-черного цвета, пишет ИА «Комиинформ».

Объем каждой урны составит 11 л. Конструкция контейнера должна исключать возможность воспламенения при реакции батареек друг с другом. Стоимость закупки составит около 138 тыс. рублей. После установки урны передадут на обслуживание лицензированной организации.

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