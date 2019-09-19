Отопительный сезон стартовал в Татарстане

В социальные объекты Казани начали подавать тепло на прошлой неделе. С сегодняшнего дня подключать к отоплению начнут жилые дома. Об этом замглавы минстроя Республики Татарстан Ильдус Насыров сообщил на пресс-конференции, пишет пресс-служба министерства.

В прошлую субботу отопление начали подавать в детские сады, школы и другие объекты образования Казани. В течение недели тепло должны подать во все социально значимые объекты, где есть дети и больные. В жилые дома республики тепло начнет поступать с 19 сентября, пишет Inkazan.ru.

Муниципалитетам, в которых пока не стартовал сезон отопления, рекомендовано начать подавать тепло в поликлиники, детские сады и школы.

В 2018 году отопительный сезон начался 21 сентября. В этом году в среднем по республике старт произошел на неделю раньше.

Ранее сообщалось, что систему отопления запустили в Нижнем Тагиле. Согласно графику, подключение детских садов и школ будет происходить с 16 по 21 сентября.