Песков воздержался от комментариев о черных списках судей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерение бизнес-омбудсмена Бориса Титова создать черный список судей.

«В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев по этой теме», — отметил в четверг, 19 сентября, представитель Кремля. Он не ответил на вопрос журналистов, была бы полезна государству практика подобного рода.

Накануне Титов на своей странице в Facebook поделился с подписчиками идеей создать подобный список на основе анализа решений судебных инстанций.

Ранее в четверг Песков напомнил, что ни администрация президента, ни президент не комментируют решения суда и не имеют права по закону вмешиваться в них.