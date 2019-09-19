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День Скобаря проведут в Псковской области

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Ремесленные фестиваль состоится в выходные в Пскове. Жители города смогут ознакомиться с кузнечными поделками и принять участие в мастер-классах.

День Скобаря состоится 21 сентября. Объединенный музей-заповедник предоставит для праздника пять кованых скульптур из своего фонда. Они будут представлены в Детском парке. Кроме того, кузнецы проведут мастер-классы и покажут результаты своей работы. В частности, жители города получать возможность попробовать свои силы в кузнечном искусстве, а также приобрести понравившиеся изделия. Об том сообщает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в московском парке «Сокольники» 21 сентября состоится фестиваль скорой помощи «100 лет спасаем жизни». Мероприятие будет посвящено юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.

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