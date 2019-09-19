Прямой эфир

Обследование зданий школ и детских садов проведут в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты проверят состояние зданий школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Томске. На основании инструментального обследования будет составляться план ремонта на ближайшие несколько лет.

По данным мэрии, информация о состоянии зданий поможет определить приоритетность ремонтных работ. Всего в Томске 67 школ, 117 корпусов детских садов и 16 учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает РИА «Томск».

В 2020 году капитальный ремонт запланирован в двух корпусах школ и одном детском саду. Кроме того, готовится проектная документация на капремонт спортивных залов в трех школах и одном лицее. Очередность работ может быть изменена после инструментального обследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три школы построят в Томске до 2022 года
Челябинские школьники устроили акцию протеста против второй смены

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019