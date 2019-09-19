Обследование зданий школ и детских садов проведут в Томске

Эксперты проверят состояние зданий школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Томске. На основании инструментального обследования будет составляться план ремонта на ближайшие несколько лет.

По данным мэрии, информация о состоянии зданий поможет определить приоритетность ремонтных работ. Всего в Томске 67 школ, 117 корпусов детских садов и 16 учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает РИА «Томск».

В 2020 году капитальный ремонт запланирован в двух корпусах школ и одном детском саду. Кроме того, готовится проектная документация на капремонт спортивных залов в трех школах и одном лицее. Очередность работ может быть изменена после инструментального обследования.